CAGMO представляет концертную программу, посвященную уникальной игровой вселенной — «Симфония The Elder Scrolls» в исполнении симфонического оркестра и хора.

Музыкальные темы серии The Elder Scrolls, написанные композитором Джереми Соулом, вдохновили не одно поколение игроков на захватывающие и полные опасностей приключения по открытому фэнтезийному миру.

В исполнении симфонического оркестра и хора CAGMO прозвучат саундтреки из главных частей The Elder Scrolls: Morrowind, Oblivion, Skyrim. Авторские аранжировки самых значимых композиций погрузят в фантастический мир игры. Вдохновляющие музыкальные темы позволят почувствовать себя искателем приключений на Вварденфелле, перенестись в Имперский город провинции Сиродиил и насладиться видами заснеженных горных просторов провинции Скайрим. Оркестровое исполнение эпических саундтреков при участии хора передаст завораживающую красоту игры, а неповторимую атмосферу континента Тамриэль подчеркнет звучание арфы и флейты.

Концертная программа «Симфония The Elder Scrolls» — это возможность стать героем музыкального мира любимой серии игр вместе с CAGMO!