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7.8
Оркестр CAGMO

Симфония Битлз

МоскваРАМ им. Гнесиных
03.12
19:00Su
Мероприятие
прошло
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О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам легендарных хитов ливерпульской четверки – «Симфония Битлз».

На песнях The Beatles выросло не одно поколение. На протяжении многих лет творчество группы продолжает оставаться понятным и близким слушателям по всему миру, независимо от возраста и увлечений.

CAGMO приглашает послушать «Let It Be», «Yellow Submarine», «Yesterday» и другие известные произведения The Beatles в авторских аранжировках для струнного оркестра и фортепиано. Особенный стиль и уникальность композиций подчеркнет флейта, которая придаст песням группы трогательное инструментальное звучание.

Созданная с большим уважением к авторам «Симфония Битлз» тронет до глубины души каждого, кто знаком с творчеством Джона Леннона, Пола Маккартни, Ринго Старра и Джорджа Харрисона.

Список композиций

1.
The Beatles - Lucy In The Sky With Diamonds
3:33
2.
The Beatles - And I Love Her
1:44
3.
The Beatles - Girl
2:24
4.
The Beatles - Help!
1:52
5.
The Beatles - Across The Universe
4:09
6.
The Beatles - I Want to Hold Your Hand
2:27
7.
The Beatles - In My Life
2:29
8.
The Beatles - We Can Work It Out
2:17
9.
The Beatles - Get Back
3:14
10.
The Beatles - Here Comes The Sun
3:01
11.
Тhе Beatles - Hello, Goodbye
3:33
12.
The Beatles - Something
2:43
13.
The Beatles - Can't Buy Me Love
2:11
14.
The Beatles - Come Together
4:11
15.
The Beatles - Let It Be
3:51
16.
The Beatles - Rock and Roll Music
2:31
17.
The Beatles - Strawberry Fields Forever
4:09
18.
The Beatles - Yellow Submarine
2:38
19.
The Beatles - Don't Let Me Down
3:36
20.
The Beatles - While My Guitar Gently Weeps
4:45
21.
John Lennon - Imagine
3:05
22.
The Beatles - A Hard Day's Night
2:30
23.
The Beatles - All You Need Is Love
3:40
24.
The Beatles - Yesterday
2:15
24 Композиции ~ 80 Минут

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