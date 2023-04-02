Зрителей ждут эксклюзивные аранжировки для флейты и струнного оркестра бессмертных композиций легендарной группы. «Let It Be», «Yellow Submarine», «Yesterday» и многие другие хиты предстанут с новой и смелой стороны, сохранив уникальный почерк группы.

Творчество «The Beatles» вдохновляет и завораживает, побуждает открыть сердце и решиться на перемены. Леннон, Маккартни, Старр и Харрисон создали ярчайший феномен мировой культуры XX века, не теряющий свою актуальность до сих пор!