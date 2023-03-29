Оркестр CAGMO

Симфония Битлз 2

УфаКонгресс-холл Торатау
29.03
19:00We
Мероприятие
прошло
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О программе

Зрителей ждут эксклюзивные аранжировки для флейты и струнного оркестра бессмертных композиций легендарной группы. «Let It Be», «Yellow Submarine», «Yesterday» и многие другие хиты предстанут с новой и смелой стороны, сохранив уникальный почерк группы.

Творчество «The Beatles» вдохновляет и завораживает, побуждает открыть сердце и решиться на перемены. Леннон, Маккартни, Старр и Харрисон создали ярчайший феномен мировой культуры XX века, не теряющий свою актуальность до сих пор!

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