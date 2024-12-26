О программе
Представляет новую программу концертную CAGMO, по музыке из звёздной киновселенной легендарной — «Симфония Вселенной Звёздных Войн», в исполнении оркестра симфонического и хора.
В галактику далёкую-далёкую перенесёт тебя этот вечер, где каждая мелодия, воспоминания пробуждает — о сражениях великих, героях отважных и мгновениях ярких, что в сердцах поклонников навечно остались.
В программе — аранжировки уникальные для оркестра и хора, всю глубину и величие музыки раскрывающие. Саундтреки ждут тебя из девяти эпизодов культовой саги и сериалов популярных:
«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»,
«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»,
«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»,
«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»,
«Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»,
«Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»,
«Звёздные войны: Пробуждение силы»,
«Звёздные войны: Последние джедаи»,
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»,
«Мандалорец»,
«Книга Бобы Фетта»,
«Оби-Ван Кеноби»,
«Андор»,
«Асока».
«Симфония Вселенной Звёздных Войн» — шанс это вновь в любимую вселенную погрузиться, где мелодия каждая историю свою рассказывает. Яркие эмоции испытать, моменты культовые вспомнить и магию музыки ощутить приглашает тебя оркестр CAGMO.
Да пребудет с тобой Сила!