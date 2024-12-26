Оркестр CAGMO

Симфония Вселенной Звёздных Войн

МоскваVEGAS
12.04
18:00Sa
"Симфония Вселенной Звёздных Войн концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва

оркестр и хор

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

Представляет новую программу концертную CAGMO, по музыке из звёздной киновселенной легендарной — «Симфония Вселенной Звёздных Войн», в исполнении оркестра симфонического и хора.

В галактику далёкую-далёкую перенесёт тебя этот вечер, где каждая мелодия, воспоминания пробуждает — о сражениях великих, героях отважных и мгновениях ярких, что в сердцах поклонников навечно остались.

В программе — аранжировки уникальные для оркестра и хора, всю глубину и величие музыки раскрывающие. Саундтреки ждут тебя из девяти эпизодов культовой саги и сериалов популярных:
«Звёздные войны. Эпизод I: Скрытая угроза»,
«Звёздные войны. Эпизод II: Атака клонов»,
«Звёздные войны. Эпизод III: Месть ситхов»,
«Звёздные войны. Эпизод IV: Новая надежда»,
«Звёздные войны. Эпизод V: Империя наносит ответный удар»,
«Звёздные войны. Эпизод VI: Возвращение джедая»,
«Звёздные войны: Пробуждение силы»,
«Звёздные войны: Последние джедаи»,
«Звёздные войны: Скайуокер. Восход»,
«Мандалорец»,
«Книга Бобы Фетта»,
«Оби-Ван Кеноби»,
«Андор»,
«Асока».

«Симфония Вселенной Звёздных Войн» — шанс это вновь в любимую вселенную погрузиться, где мелодия каждая историю свою рассказывает. Яркие эмоции испытать, моменты культовые вспомнить и магию музыки ощутить приглашает тебя оркестр CAGMO.

Да пребудет с тобой Сила!

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Список композиций

АКТ 1

1.
Star Wars (Main Theme)
5:50
2.
Anakin's Theme
3:08
3.
Duel of the Fates
4:14
4.
Across the Stars
5:33
5.
General Grievous
4:07
6.
Anakin Vs. Obi-Wan
3:57
7.
Imperial March
3:04
8.
Princess Leia's Theme
4:46
9.
Cantina Band
4:07
10.
The Last Battle
12:1
11.
Throne Room / Finale
7:57
11 Композиций ~ 65 Минут

АКТ 2

1.
Yoda's Theme
3:37
2.
The Asteroid Field
4:15
3.
The Duel
4:06
4.
Luke & Leia
4:05
5.
Parade Of The Ewoks
3:35
6.
Jabba The Hutt
3:07
7.
The Forest Battle
4:05
8.
Rey's Theme
3:11
9.
The Rebellion is Reborn
4:34
10.
Reunion
4:04
11.
The Mandalorian (Main Theme)
3:19
12.
The Book of Boba Fett (Main Theme)
2:56
13.
Obi-Wan (Main Theme)
4:07
14.
Andor (Main Theme)
1:18
15.
Ahsoka (End Credits)
3:43
15 Композиций ~ 65 Минут
26 Композиций130 Минут
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