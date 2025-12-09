CAGMO представляет новую концертную программу по музыке Стинга — «Симфония Sting при свечах» в исполнении саксофона, акустической гитары и струнного оркестра с перкуссией при свете свечей.

Творчество культового британского музыканта давно стало частью мировой музыкальной культуры. Прославившись как фронтмен The Police, Стинг продолжил сольную карьеру, подарив миру оригинальную, чувственную музыку, полную глубины.

Легендарные треки знаменитого на весь мир музыканта прозвучат в уникальных аранжировках от оркестра CAGMO в окружении сотен свечей. В программе: Shape Of My Heart, Englishman In New York, Desert Rose, A Thousand Years, Russians, The End Of The Game, Fields Of Gold, Mad About You, Fragile, Stolen Car (Take Me Dancing), If I Ever Lose My Faith In You, Every Breath You Take, Roxanne, Message In A Bottle, Walking On The Moon.

Приглашаем вас услышать знаменитые композиции Sting и The Police в уникальных аранжировках оркестра CAGMO при свете свечей!