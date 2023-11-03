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8.3
Оркестр CAGMO

Симфония System Of A Down

ВладивостокПриморская краевая филармония
19.12
19:00Tu
Мероприятие
прошло
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О программе

CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества альтернатив-метал-группы, ставшей настоящим феноменом золотых двухтысячных – «Симфония System of a Down».

Уникальные аранжировки композиций в исполнении струнного оркестра, фортепиано и ударных передадут мощную энергетику и контрастность знаменитых SOAD. Сочетание экспериментального звучания метала и рока с симфоническим драматизмом и восточными мотивами не оставит равнодушными ни преданных поклонников, ни тех, кому только предстоит знакомство с феноменальным творчеством группы.

«Симфония System of a Down» – это погружение в мир альтернативной рок-музыки, покорившей миллионы сердец по всему миру.

Список композиций

1.
Serj Tankian - Baby
3:30
2.
Serj Tankian - Harakiri
4:20
3.
System Of A Down - Radio/Video
4:09
4.
System Of A Down - Toxicity
3:39
5.
Serj Tankian - Lie Lie Lie
3:03
6.
System Of A Down - B.Y.O.B.
4:14
7.
System Of A Down - Spiders
3:35
8.
Serj Tankian - Saving Us
4:24
9.
System Of A Down - Question!
3:20
10.
System Of A Down - Hypnotize
3:09
11.
Serj Tankian - Empty Walls
3:20
12.
System Of A Down - Lonely Day
2:47
13.
System Of A Down - Aerials
4:03
14.
Serj Tankian - Sky Is Over
2:27
15.
System Of A Down - Chop Suey!
3:20
15 Композиций ~ 60 Минут

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