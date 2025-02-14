Симфонический оркестр CAGMO представляет новую программу — «Симфония System of a Down при свечах».

В окружении сотен свечей прозвучат уникальные симфонические аранжировки культовых композиций System of a Down. Струнные, фортепиано и ударные передадут всю мощь и контрастность музыки SOAD, оживляя её энергетику и драматизм в новом, симфоническом исполнении.

Сочетание экспериментального метала и рока с симфоническими элементами и восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, в которой любимые хиты зазвучат по-новому. Музыка System of a Down раскроется с новой глубиной, трогая сердца как преданных поклонников, так и тех, кто только начинает знакомиться с их творчеством.

Приглашаем вас на концерт, чтобы погрузиться в мир альтернативного рока вместе с оркестром CAGMO!