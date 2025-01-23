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8.4
Оркестр CAGMO

Симфония System Of A Down при свечах

КраснодарДК ЖД Краснодар
10.04
19:00Th
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ПРИ СВЕЧАХ

ОРКЕСТР

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Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 10 000+
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

Симфонический оркестр CAGMO представляет новую программу — «Симфония System of a Down при свечах».

В окружении сотен свечей прозвучат уникальные симфонические аранжировки культовых композиций System of a Down. Струнные, фортепиано и ударные передадут всю мощь и контрастность музыки SOAD, оживляя её энергетику и драматизм в новом, симфоническом исполнении.

Сочетание экспериментального метала и рока с симфоническими элементами и восточными мотивами создаст неповторимую атмосферу, в которой любимые хиты зазвучат по-новому. Музыка System of a Down раскроется с новой глубиной, трогая сердца как преданных поклонников, так и тех, кто только начинает знакомиться с их творчеством.

Приглашаем вас на концерт, чтобы погрузиться в мир альтернативного рока вместе с оркестром CAGMO!

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Список композиций

1.
Serj Tankian - Baby
3:30
2.
Serj Tankian - Harakiri
4:20
3.
System Of A Down - Radio/Video
4:09
4.
System Of A Down - Toxicity
3:39
5.
Serj Tankian - Lie Lie Lie
3:03
6.
System Of A Down - B.Y.O.B.
4:14
7.
System Of A Down - Spiders
3:35
8.
Serj Tankian - Saving Us
4:24
9.
System Of A Down - Question!
3:20
10.
System Of A Down - Hypnotize
3:09
11.
Serj Tankian - Empty Walls
3:20
12.
System Of A Down - Lonely Day
2:47
13.
System Of A Down - Aerials
4:03
14.
Serj Tankian - Sky Is Over
2:27
15.
System Of A Down - Chop Suey!
3:20
15 Композиций ~ 60 Минут
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