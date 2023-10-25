CAGMO представляет концертную программу по мотивам творчества альтернатив-метал-группы, ставшей настоящим феноменом золотых двухтысячных – «Симфония System of a Down».

Уникальные аранжировки композиций в исполнении струнного оркестра, фортепиано и ударных передадут мощную энергетику и контрастность знаменитых SOAD. Сочетание экспериментального звучания метала и рока с симфоническим драматизмом и восточными мотивами не оставит равнодушными ни преданных поклонников, ни тех, кому только предстоит знакомство с феноменальным творчеством группы.

«Симфония System of a Down» – это погружение в мир альтернативной рок-музыки, покорившей миллионы сердец по всему миру.