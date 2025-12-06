Солист оркестра CAGMO

Симфония Неоклассики

КазаньГБКЗ им. С. Сайдашева
06.12
19:00Sa
"Симфония Неоклассики концерт в исполнении undefined Солиста оркестра CAGMOв Казань

виртуозы

премьера

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

Новая концертная программа «Симфония Неоклассики» в исполнении солистов Оркестра CAGMO при свете свечей.

На концерте вы услышите музыку самых значимых композиторов современной классики в исполнении струнного квартета и фортепиано. Среди композиций: Ludovico Einaudi из 1+1, Hans Zimmer из Интерстеллар, Max Richter из Остров Проклятых, Yann Tiersen из Амели, Philip Glass из Шоу Трумана, Olafur Arnalds из Рассказы из Петли, Joe Hisaishi из Кикуджиро, Abel Korzeniowski из МЫ. Верим в любовь, Yiruma из Сумерки, Ryuichi Sakamoto из Вавилон, а так же уникальные аранжировки композиций Fabrizio Paterlini.

Билеты

Список композиций

1.
Ólafur Arnalds — Near Light
3:28
2.
Fabrizio Paterlini — Wind Song
2:28
3.
Fabrizio Paterlini — Rue des trois frères
1:51
4.
Roberto Cacciapaglia — Moscow River
3:22
5.
Florian Christl — Close Your Eyes
3:48
6.
Florian Christl — Encore
2:10
7.
Yiruma — River Flows In You
3:31
8.
Ryuichi Sakamoto — Bibo No Aozora
6:28
9.
Joe Hisaishi — Summer
2:33
10.
Joe Hisaishi — Hana-Bi
3:47
11.
Yann Tiersen — La valse d'Amélie
2:00
12.
Abel Korzeniowski — Charms
4:03
13.
Abel Korzeniowski — Dance For Me Wallis
3:08
14.
Philip Glass — Truman Sleeps
2:38
15.
Max Richter — On the Nature of Daylight
6:14
16.
Max Richter — November
5:41
17.
Hans Zimmer — Cornfield Chase
2:07
18.
Ludovico Einaudi — Fly
4:41
19.
Ludovico Einaudi — Experience
4:41
19 Композиций ~ 80 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

119072, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Якиманка, наб. Берсеневская, д. 14, стр. 5А

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402