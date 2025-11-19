О программе
CAGMO представляет новую концертную программу, посвященную двум легендарным поп-дивам современности — «Симфония Лана Дель Рей и Адель» — в исполнении симфонического оркестра и фортепиано при свете свечей.
В первом акте прозвучит меланхоличная, чувственная и атмосферная музыка Ланы Дель Рей. В программе: Summertime Sadness, Diet Mountain Dew, Young And Beautiful, Chemtrails Over The Country Club, Born To Die, West Coast, Dark Paradise, Art Deco, Brooklyn Baby, Salvatore, Video Games.
Во втором акте — музыка Адель: искренняя, эмоциональная и глубоко выразительная. В программе: Rolling In The Deep, Set Fire to the Rain, Hometown Glory, Hello, Someone Like You, Skyfall, Love In The Dark, When We Were Young, Chasing Pavements, Send My Love (To Your New Lover), Easy On Me.
Откройте для себя любимые композиции Ланы Дель Рей и Адель в живом исполнении оркестра CAGMO при свете свечей.