Оркестр CAGMO представляет вторую часть концертной программы, посвящённой творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop в исполнении известного корейского пианиста Шин Джихо и струнного оркестра CAGMO – K-Pop Symphony: Stray Kids 2.

Stray Kids – группа, вышедшая за рамки привычного K-Pop своим собственным стилем и индивидуальностью. Каждая их песня вдохновляет и мотивирует миллионы STAY идти за своей мечтой.

K-Pop Symphony: Stray Kids 2 – это возможность окунуться в музыкальную историю группы и услышать уникальное оркестровое звучание любимых хитов SKZ, выбранных вместе с STAY. В исполнении солиста CAGMO – Шин Джихо и струнного оркестра прозвучат самые яркие композиции Stray Kids, покорившие сердца фанатов и главные мировые чарты. Авторские аранжировки песен передадут особенный музыкальный стиль, энергетику и мощь невероятных выступлений группы.

Приглашаем всех STAY стать частью удивительного мира SKZ вместе с CAGMO! Just feel the rock!