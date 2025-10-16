CAGMO представляет грандиозную концертную программу «Stray Kids Symphony: STAY Megaverse» в исполнении двойного состава оркестра в двух актах. Это масштабная встреча фанатов Stray Kids, на которой каждый почувствует себя частью огромной семьи STAY.

В программе концерта яркие композиции в обновленной оркестровой аранжировке с духовыми инструментами. Виртуозное исполнение оркестра по-новому раскроет глубину музыки Stray Kids, её характер и путь, пройденный вместе с фандомом. Это возможность не только насладиться любимыми треками в живом исполнении, но и разделить эмоции с другими STAY, объединившимися в любви к Stray Kids. В программу добавлены треки, которые выбрали сами STAY.

Присоединяйтесь к этой невероятной встрече, чтобы пережить яркие эмоции, вдохновиться музыкой и стать частью незабываемой истории STAY Megaverse!