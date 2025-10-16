Оркестр CAGMO

Stray Kids Symphony: STAY Megaverse

МоскваКЦ ЗИЛ
18.09
20:00Fr
Включить

флешмоб

фан-встреча STAY

Скоро повышение цены
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет грандиозную концертную программу «Stray Kids Symphony: STAY Megaverse» в исполнении двойного состава оркестра в двух актах. Это масштабная встреча фанатов Stray Kids, на которой каждый почувствует себя частью огромной семьи STAY.

В программе концерта яркие композиции в обновленной оркестровой аранжировке с духовыми инструментами. Виртуозное исполнение оркестра по-новому раскроет глубину музыки Stray Kids, её характер и путь, пройденный вместе с фандомом. Это возможность не только насладиться любимыми треками в живом исполнении, но и разделить эмоции с другими STAY, объединившимися в любви к Stray Kids. В программу добавлены треки, которые выбрали сами STAY.

Присоединяйтесь к этой невероятной встрече, чтобы пережить яркие эмоции, вдохновиться музыкой и стать частью незабываемой истории STAY Megaverse!

Список композиций

АКТ 1

1.
Hellevator
4:00
2.
MEGAVERSE
3:06
3.
S-Class
3:31
4.
God’s Menu
2:47
5.
Thunderous
3:03
6.
Red Lights
3:10
7.
Chk Chk Boom
2:30
8.
My pace
3:09
9.
CASE 143
3:12
10.
Back Door
3:09
11.
LALALALA
3:02
12.
MIROH
3:28
13.
CHEESE
3:02
14.
Stray Kids
3:09
14 Композиций ~ 45 Минут

АКТ 2

1.
DOMINO
3:17
2.
Charmer
3:12
3.
TOPLINE
3:07
4.
MOUNTAINS
3:08
5.
Venom
3:16
6.
MANIAC
3:05
7.
Side Effects
3:13
8.
Victory Song
3:44
9.
Double Knot
3:09
10.
Levanter
3:18
11.
District 9
3:31
12.
I Like it
2:26
13.
Social Path
3:19
14.
Silent Cry
3:30
15.
Sorry, I Love You
2:58
15 Композиций ~ 45 Минут
29 Композиций90 Минут
