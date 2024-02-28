CAGMO представляет новую концертную программу K-Pop Symphony: Stray Kids, посвящённую творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop.

Stray Kids – группа, вышедшая за рамки привычного K-Pop своим собственным стилем и индивидуальностью. Каждая их песня вдохновляет и мотивирует миллионы STAY идти за своей мечтой.

K-Pop Symphony: Stray Kids – это возможность окунуться в атмосферу MEGAVERSE и услышать уникальное оркестровое звучание любимых хитов SKZ.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат самые яркие композиции группы, покорившие сердца фанатов и главные мировые чарты. Авторские аранжировки песен передадут особенный музыкальный стиль, энергетику и мощь невероятных выступлений Stray Kids.

Приглашаем всех STAY погрузиться в мир талантливых SKZ вместе с CAGMO!

UPD июнь 2024: Мы решили отказаться от нумерации программ SKZ и объединили две программы, K-Pop Symphony: Stray Kids и K-Pop Symphony: Stray Kids 2, в одну, добавив в неё треки, выбранные фанатами.