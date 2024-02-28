Оркестр CAGMO

K-Pop Symphony: Stray Kids

НовосибирскНовосибирская филармония
10.05
19:00Fr
Мероприятие
прошло
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Следующий концерт
11.12
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу K-Pop Symphony: Stray Kids, посвящённую творчеству лидеров 4-го поколения K-Pop.

Stray Kids – группа, вышедшая за рамки привычного K-Pop своим собственным стилем и индивидуальностью. Каждая их песня вдохновляет и мотивирует миллионы STAY идти за своей мечтой.

K-Pop Symphony: Stray Kids – это возможность окунуться в атмосферу MEGAVERSE и услышать уникальное оркестровое звучание любимых хитов SKZ.

В исполнении струнного оркестра CAGMO прозвучат самые яркие композиции группы, покорившие сердца фанатов и главные мировые чарты. Авторские аранжировки песен передадут особенный музыкальный стиль, энергетику и мощь невероятных выступлений Stray Kids.

Приглашаем всех STAY погрузиться в мир талантливых SKZ вместе с CAGMO!

UPD июнь 2024: Мы решили отказаться от нумерации программ SKZ и объединили две программы, K-Pop Symphony: Stray Kids и K-Pop Symphony: Stray Kids 2, в одну, добавив в неё треки, выбранные фанатами.

Список композиций

1.
Hellevator
4:00
2.
MEGAVERSE
3:06
3.
S-Class
3:31
4.
God’s Menu
2:47
5.
Thunderous
3:03
6.
Red Lights
3:10
7.
CASE 143
3:12
8.
Back Door
3:09
9.
LALALALA
3:02
10.
MIROH
3:28
11.
CHEESE
2:55
12.
DOMINO
3:17
13.
Charmer
3:12
14.
TOPLINE
3:07
15.
Venom
3:16
16.
MANIAC
3:05
17.
Side Effects
3:13
18.
Victory Song
3:44
19.
Double Knot
3:09
20.
Levanter
3:18
21.
District 9
3:31
22.
Social Path
3:19
23.
The Sound
3:05
23 Композиции ~ 75 Минут

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