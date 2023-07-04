Оркестр CAGMO

Симфония Раммштайн

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
15.03
19:00We
Мероприятие
прошло
Включить
Расписание концертов
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет уникальную концертную программу – «Симфония Раммштайн» по мотивам творчества легендарной метал-группы.

Rammstein – одна из самых популярных в мире индастриал-метал-групп и настоящий феномен немецкой культуры. Творчество Rammstein поражает и восхищает сочетанием глубокой лирики с ярким экспериментальным звучанием.

Концертная программа «Симфония Раммштайн» для фортепиано, ударных и струнных передаст энергетику и драйв знаменитой метал-группы. Оркестровые аранжировки композиций в исполнении оркестра CAGMO погрузят в атмосферу масштабных шоу легендарного коллектива.

В программе концерта «Mein Herz Brennt», «Sonne», «Mutter» и многие другие хиты, новое прочтение которых не оставит равнодушным ни преданных поклонников, ни тех, кому только предстоит знакомство с феноменальным творчеством группы.

Список композиций

1.
Rammstein
4:25
2.
Engel
4:24
3.
Du Hast
3:55
4.
Zeit
6:19
5.
Du riechst so gut
4:32
6.
Ich Will
3:36
7.
Seemann
4:48
8.
Ich tu dir weh
5:01
9.
Rosenrot
3:52
10.
Angst
3:42
11.
Ohne dich
4:31
12.
Sonne
4:05
13.
Deutschland
5:22
13 Композиций ~ 70 Минут

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402