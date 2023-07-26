CAGMO представляет уникальную концертную программу – «Симфония Раммштайн» по мотивам творчества легендарной метал-группы.

Rammstein – одна из самых популярных в мире индастриал-метал-групп и настоящий феномен немецкой культуры. Творчество Rammstein поражает и восхищает сочетанием глубокой лирики с ярким экспериментальным звучанием.

Концертная программа «Симфония Раммштайн» для фортепиано, ударных и струнных передаст энергетику и драйв знаменитой метал-группы. Оркестровые аранжировки композиций в исполнении оркестра CAGMO погрузят в атмосферу масштабных шоу легендарного коллектива.

В программе концерта «Mein Herz Brennt», «Sonne», «Mutter» и многие другие хиты, новое прочтение которых не оставит равнодушным ни преданных поклонников, ни тех, кому только предстоит знакомство с феноменальным творчеством группы.