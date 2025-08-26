Оркестр CAGMO

РОК-Симфония при свечах

ХабаровскГДК Хабаровск
18.09
19:00Th
премьера

при свечах

О программе

Оркестр CAGMO представляет новую концертную программу по музыке легендарных рок-групп — «Рок-Симфония при свечах».

В программу вошли лучшие рок-хиты таких культовых музыкальных коллективов, как: System Of A Down, Linkin Park, Metallica, Evanescence, Green Day, Papa Roach, Korn, Guano Apes, The Offspring, Alien Ant Farm.

Инструментальные аранжировки CAGMO сохраняют энергетику и характер оригинальных треков, при этом раскрывая их с новой стороны. Оркестровое звучание фортепиано, струнных, флейты и ударной установки придаёт музыке объём и свежесть, усиливая эмоциональное восприятие любимых хитов.

Приглашаем вас насладиться живым исполнением музыкальных композиций, ставших культовыми для нескольких поколений!

Список композиций

1.
Toxicity
3:39
2.
Aerials
4:03
3.
Chop Suey!
3:20
4.
Lonely Day
2:47
5.
From the Inside
2:54
6.
Numb
3:06
7.
What I've Done
3:25
8.
In the End
3:39
9.
The Unforgiven II
6:36
10.
Enter Sandman
5:30
11.
Nothing Else Matters
6:30
12.
Bring Me To Life
4:11
13.
Going Under
3:40
14.
My Immortal
4:30
15.
Smooth Criminal
3:30
16.
Boulevard Of Broken Dreams
4:50
17.
Last Resort
3:20
18.
Freak On a Leash
4:30
19.
Lords Of The Boards
3:40
20.
The kids aren't alright
3:00
20 Композиций ~ 81 Минута
