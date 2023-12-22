CAGMO представляет концертную программу по творчеству рок-группы, ставшей символом целого поколения – «Симфония Red Hot Chili Peppers».

Начав в далёкие 80-е, они до сих пор поражают оригинальным звучанием, оставаясь популярнейшей рок-группой современности. За 40 лет почти беспрерывной карьеры Red Hot Chili Peppers нашли индивидуальный стиль, сделавший их легендами мировой рок-музыки.

В исполнении фортепиано и струнного оркестра CAGMO прозвучат самые яркие хиты знаменитой рок-группы. Авторские аранжировки композиций по-новому раскроют необычное сочетание энергии альтернативного рока с насыщенными фанковыми ритмами. Особенный драйв RHCP подчеркнут ударные, а свойственную группе лиричность передаст флейта.

Концертная программа «Симфония Red Hot Chili Peppers» – это возможность насладиться уникальным звучанием «перцев» в оркестровом исполнении.

В программе концерта инструментальные версии песен: «Californication», «Can’t Stop», «Otherside», «Scar Tissue» и другие хиты, вошедшие в плейлист каждого поклонника группы.