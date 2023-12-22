Оркестр CAGMO

Симфония Red Hot Chili Peppers

МоскваДом Кино
16.02
19:00Fr
Мероприятие
прошло
"Симфония Red Hot Chili Peppers концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва
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О программе

CAGMO представляет концертную программу по творчеству рок-группы, ставшей символом целого поколения – «Симфония Red Hot Chili Peppers».

Начав в далёкие 80-е, они до сих пор поражают оригинальным звучанием, оставаясь популярнейшей рок-группой современности. За 40 лет почти беспрерывной карьеры Red Hot Chili Peppers нашли индивидуальный стиль, сделавший их легендами мировой рок-музыки.

В исполнении фортепиано и струнного оркестра CAGMO прозвучат самые яркие хиты знаменитой рок-группы. Авторские аранжировки композиций по-новому раскроют необычное сочетание энергии альтернативного рока с насыщенными фанковыми ритмами. Особенный драйв RHCP подчеркнут ударные, а свойственную группе лиричность передаст флейта.

Концертная программа «Симфония Red Hot Chili Peppers» – это возможность насладиться уникальным звучанием «перцев» в оркестровом исполнении.

В программе концерта инструментальные версии песен: «Californication», «Can’t Stop», «Otherside», «Scar Tissue» и другие хиты, вошедшие в плейлист каждого поклонника группы.

Список композиций

1.
Under The Bridge
4:25
2.
Can't Stop
4:29
3.
Snow (Hey Oh)
5:35
4.
By The Way
3:35
5.
Give It Away
4:44
6.
Dani California
4:43
7.
Black Summer
3:54
8.
Parallel Universe
4:32
9.
Road Trippin'
3:25
10.
Around The World
3:40
11.
Dark Necessities
5:01
12.
Scar Tissue
3:35
13.
Otherside
4:15
14.
Easily
3:51
15.
Californication
5:59
15 Композиций ~ 65 Минут

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