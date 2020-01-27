CAGMO представляет новую музыкальную программу — «Песни советских кинофильмов».

Симфонический оркестр и хор исполнят уникальные аранжировки песен из легендарных советских кинофильмов: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Земля Санникова», «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны», «Бременские музыканты» и других.

Любимые всеми мелодии оживут на сцене, пробуждая воспоминания и эмоции, связанные с яркими моментами кинематографа. Эти музыкальные шедевры вновь подарят тепло и радость, воссоздавая неповторимую атмосферу добрых и искренних советских фильмов.

Концерт станет великолепным подарком для представителей любого поколения: и для тех, кто вырос на этих фильмах, и для тех, кто только начинает открывать для себя магию советского кино.

В программу войдут следующие треки: «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Ты мне веришь?», «Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)», «Лесной олень», «Песенка о медведях», «Звенит январская вьюга», «Песенка о хорошем настроении», «А я иду, шагаю по Москве», «На Тихорецкую состав отправится», «Остров невезения», «Наша служба и опасна и трудна», «Не думай о секундах свысока», «Белеет мой парус», «Ваше благородие», «Есть только миг», «Я спросил у ясеня», «Проснись и пой», «Разговор со счастьем».

Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу советских кинофильмов на концерте вместе с оркестром CAGMO!