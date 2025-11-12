Оркестр CAGMO

Официальное шоу Песни Советских Кинофильмов

ИжевскДК «Металлург»
09.01
19:00Fr
Включить

премьера

с хором

большой состав

Описание

О программе

CAGMO представляет новую музыкальную программу — «Песни советских кинофильмов».

Симфонический оркестр и хор исполнят уникальные аранжировки песен из легендарных советских кинофильмов: «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», «Гостья из будущего», «Иван Васильевич меняет профессию», «Приключения Электроника», «Бриллиантовая рука», «Джентльмены удачи», «Земля Санникова», «Белое солнце пустыни», «Семнадцать мгновений весны», «Бременские музыканты» и других.

Любимые всеми мелодии оживут на сцене, пробуждая воспоминания и эмоции, связанные с яркими моментами кинематографа. Эти музыкальные шедевры вновь подарят тепло и радость, воссоздавая неповторимую атмосферу добрых и искренних советских фильмов.

Концерт станет великолепным подарком для представителей любого поколения: и для тех, кто вырос на этих фильмах, и для тех, кто только начинает открывать для себя магию советского кино.

В программу войдут следующие треки: «Крылатые качели», «Прекрасное далеко», «Ты мне веришь?», «Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)», «Лесной олень», «Песенка о медведях», «Звенит январская вьюга», «Песенка о хорошем настроении», «А я иду, шагаю по Москве», «На Тихорецкую состав отправится», «Остров невезения», «Наша служба и опасна и трудна», «Не думай о секундах свысока», «Белеет мой парус», «Ваше благородие», «Есть только миг», «Я спросил у ясеня», «Проснись и пой», «Разговор со счастьем».

Приглашаем вас окунуться в теплую атмосферу советских кинофильмов на концерте вместе с оркестром CAGMO!

Список композиций

1.
Крылатые качели
3:18
2.
Прекрасное далеко
3:18
3.
Ты мне веришь?
2:52
4.
Серенада Трубадура (Луч солнца золотого)
2:32
5.
Лесной олень
2:53
6.
Песенка о медведях (Где-то на белом свете)
2:58
7.
Звенит январская вьюга
3:04
8.
Песенка о хорошем настроении
2:40
9.
А я иду, шагаю по Москве
2:05
10.
На Тихорецкую состав отправится
1:53
11.
Остров невезения
2:53
12.
Наша служба и опасна и трудна
2:59
13.
Не думай о секундах свысока
2:59
14.
Белеет мой парус
3:01
15.
Ваше благородие
1:48
16.
Есть только миг
3:41
17.
Я спросил у ясеня
3:08
18.
Проснись и пой
2:29
19.
Разговор со счастьем (Вдруг, как в сказке, скрипнула дверь)
2:35
19 Композиций ~ 65 Минут
