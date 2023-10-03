CAGMO представляет уникальную концертную программу Piano K-Drama для соло фортепиано по самым значимым композициям знаменитых дорам.

Солист CAGMO Шин Джихо – талантливый южнокорейский пианист и композитор, прославившийся не только виртуозной игрой на фортепиано и сотрудничеством с популярными айдолами, но и участием в южнокорейских шоу, дорамах, масштабных коммерческих и государственных проектах.

Написание композиций для южнокорейских дорам и участие в них в качестве актера вдохновило Джихо на создание фортепианной концертной программы Piano K-Drama. Уникальные аранжировки и высокое мастерство композитора придали новое неповторимое звучание саундтрекам, знакомым всем поклонникам жанра.

Концертная программа Piano K-Drama в виртуозном исполнении Шин Джихо – это атмосферное музыкальное путешествие в мир любимых дорам. Инструментальное звучание популярных композиций покорит как поклонников корейской культуры, так и любителей современной классической музыки.

После каждого концерта у вас есть возможность посетить автограф - сессию с Шин Джихо и поделиться эмоциями с композитором.

В программе концерта композиции из дорам: «Потомки солнца», «Гоблин» (Токкэби), «Лунные влюблённые - Алые сердца: Корё», «Мальчики краше цветов», «Любовь приходит с неба», «Человек со звезды», «Отряд Хваран», «Итэвон класс», «Небесный замок», «Вернуться в 1988», «Что случилось с секретарем Ким?».