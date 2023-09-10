Шин Джихо

Piano K-Drama

НовосибирскДКЖ Новосибирск
30.09
19:00Sa
Мероприятие
прошло
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О программе

CAGMO представляет уникальную концертную программу Piano K-Drama для соло фортепиано по самым значимым композициям знаменитых дорам.

Солист CAGMO Шин Джихо – талантливый южнокорейский пианист и композитор, прославившийся не только виртуозной игрой на фортепиано и сотрудничеством с популярными айдолами, но и участием в южнокорейских шоу, дорамах, масштабных коммерческих и государственных проектах.

Написание композиций для южнокорейских дорам и участие в них в качестве актера вдохновило Джихо на создание фортепианной концертной программы Piano K-Drama. Уникальные аранжировки и высокое мастерство композитора придали новое неповторимое звучание саундтрекам, знакомым всем поклонникам жанра.

Концертная программа Piano K-Drama в виртуозном исполнении Шин Джихо – это атмосферное музыкальное путешествие в мир любимых дорам. Инструментальное звучание популярных композиций покорит как поклонников корейской культуры, так и любителей современной классической музыки.

После каждого концерта у вас есть возможность посетить автограф - сессию с Шин Джихо и поделиться эмоциями с композитором.

В программе концерта композиции из дорам: «Потомки солнца», «Гоблин» (Токкэби), «Лунные влюблённые - Алые сердца: Корё», «Мальчики краше цветов», «Любовь приходит с неба», «Человек со звезды», «Отряд Хваран», «Итэвон класс», «Небесный замок», «Вернуться в 1988», «Что случилось с секретарем Ким?».

Список композиций

1.
린 (LYn) - My Destiny
4:20
2.
JEONG SEWOON - It`s you
4:20
3.
Ha Jin (하진) - We All Lie
3:20
4.
Oh Hyuk (오혁) - A Little Girl (소녀)
4:10
5.
SHINee - Stand By Me
4:10
6.
뷔(V)진 (Jin) - 죽어도 너야
4:00
7.
Epick High ft Lee Hi - Can You Hear My Heart
4:20
8.
백예린 (Yerin Baek) - 다시 난, 여기
4:00
9.
가호(Gaho) - 시작
3:30
10.
DAVICHI - This Love
4:20
11.
CHEN, Punch - Everytime
3:20
12.
Gummy - You Are My Everything
4:00
13.
크러쉬 (Crush) - Beautiful
3:50
14.
Chanyeol (EXO), Punch - Stay With Me
3:10
15.
Shin Jiho - Secret Love Affair
4:00
15 Композиций ~ 59 Минут

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