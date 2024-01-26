Оркестр CAGMO

Симфония Nirvana

Санкт-ПетербургДворец Белосельских-Белозерских
22.03
19:00Fr
Мероприятие
прошло
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Расписание концертов
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

СAGMO представляет концертную программу, посвящённую творчеству культовой гранж-группы 90х — «Симфония Nirvana».

Вряд ли есть те, кто ни разу не слышал о группе, ставшей неотъемлемой частью музыкальной истории рока. Солист группы Курт Кобейн — «голос целого поколения», характерный стиль и образ которого никогда не утратит своей актуальности.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат легендарные песни Nirvana. Авторские аранжировки композиций по-новому раскроют фирменный стиль группы, объединяющий экспериментальное звучание и экспрессивное исполнение. Концертная программа для струнного оркестра и фортепиано передаст громкость и динамику песен Nirvana, а яркую энергетику, мощь и драйв подчеркнут ударные.

«Симфония Nirvana» — это возможность погрузиться в атмосферу конца прошлого столетия и вживую услышать оркестровые версии песен любимой рок-группы.

Список композиций

1.
The Man Who Sold the World (David Bowie cover)
3:50
2.
About A Girl
2:48
3.
Dumb
2:33
4.
Sappy
3:25
5.
You Know You're Right
3:38
6.
Rape Me
2:38
7.
In Bloom
4:15
8.
All Apologies
3:51
9.
Drain You
3:43
10.
Come As You Are
3:39
11.
Lithium
4:16
12.
Something In The Way
3:52
13.
Heart-Shaped Box
4:39
14.
Smells Like Teen Spirit
5:01
14 Композиций ~ 60 Минут

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