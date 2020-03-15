СAGMO представляет концертную программу, посвящённую творчеству культовой гранж-группы 90х — «Симфония Nirvana».

Вряд ли есть те, кто ни разу не слышал о группе, ставшей неотъемлемой частью музыкальной истории рока. Солист группы Курт Кобейн — «голос целого поколения», характерный стиль и образ которого никогда не утратит своей актуальности.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат легендарные песни Nirvana. Авторские аранжировки композиций по-новому раскроют фирменный стиль группы, объединяющий экспериментальное звучание и экспрессивное исполнение. Концертная программа для струнного оркестра и фортепиано передаст громкость и динамику песен Nirvana, а яркую энергетику, мощь и драйв подчеркнут ударные.

«Симфония Nirvana» — это возможность погрузиться в атмосферу конца прошлого столетия и вживую услышать оркестровые версии песен любимой рок-группы.