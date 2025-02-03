Оркестр CAGMO

Оркестр CAGMO - Симфония Наруто - большой концерт

Санкт-ПетербургКолизей Арена
15.05
19:00Th
"Оркестр CAGMO - Симфония Наруто - большой концерт концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Санкт-Петербург

с хором

2 часа

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ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по одному из самых популярных аниме в мире – «Симфония Наруто».

Удивительная история Наруто и его друзей до сих пор привлекает внимание зрителей своей уникальностью, глубоким сюжетом и яркими персонажами. Особые музыкальные темы, опенинги и эндинги аниме без сомнения знакомы каждому поклоннику мира Шиноби.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат главные темы из аниме «Наруто». Эпический саундтрек в оригинальных авторских аранжировках передаст атмосферу героических приключений и доблестных поступков главных героев.

Концертная программа «Симфония Наруто» для оркестра и хора – это возможность погрузиться в мир дружбы и мудрости знаменитого аниме. Особое звучание композиций подчеркнет яркий вокал, а мощь и динамику сражений передадут электрогитара и ударные.

Пришло время отправиться в музыкальный путь Наруто к признанию и мечте вместе с CAGMO!

Билеты

Список композиций

1 АКТ

1.
Haruka Kanata
4:02
2.
NARUTO Main Theme '16
4:25
3.
The Rising Fighting Spirit
1:37
4.
Naruto opening - Flow
3:56
5.
I've Seen Too Much
2:01
6.
Strong And Strike
2:07
7.
Heavy Violence
3:10
8.
Shippuden
2:05
9.
Douten
3:03
10.
Afternoon of Konoha
1:42
11.
Blue Bird
3:38
12.
Emergence of Talents
2:13
13.
Reverse Situation
4:01
14.
Rising Dragon
2:23
15.
Orochimaru's Theme
2:33
16.
Akatsuki
2:02
17.
Hakubo
1:33
18.
Hitotsuba Chikara
2:01
19.
Sadness and Sorrow
2:59
20.
Wind
3:40
20 Композиций ~ 56 Минут

2 АКТ

1.
Lovers (Naruto Opening 9)
3:42
2.
Hyouhaku (Sasuke's Theme)
2:44
3.
Departure to the Front Lines
2:07
4.
Deidara's Theme
2:33
5.
Sasori Theme
2:04
6.
Senya (Itachi Theme)
2:06
7.
Yogensha
1:38
8.
Zetsu's Theme
2:35
9.
Girei
2:14
10.
Sign (Naruto Opening 6)
1:33
11.
Homecoming
1:50
12.
Uchiha Madara Theme
1:38
13.
Decision
3:15
14.
Martyr
3:15
15.
Aikouhenno
2:01
16.
Obito no Theme
2:36
17.
Crimson Flames
1:49
18.
Kaguya Theme
2:33
19.
Early Summer Rain
3:27
20.
Gentle Hands
3:15
20 Композиций ~ 49 Минут
40 Композиций105 Минут
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