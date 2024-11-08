Оркестр CAGMO

Симфония Металлика при свечах

НовосибирскНовосибирская филармония
03.04
19:00Th
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Билеты
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

Оркестр CAGMO представляет новую программу — «Симфония Металлика при свечах».

Под мягким светом сотен свечей прозвучат уникальные симфонические аранжировки легендарных хитов Metallica, включая такие композиции, как: The Unforgiven, Enter Sandman, Nothing Else Matters, One, No Leaf Clover, Mama Said, Bleeding Me, The Memory Remains, Welcome Home (Sanitarium), Fade To Black и Until It Sleeps.

Магия живых инструментов и атмосферное свечение создадут незабываемую атмосферу, в которой рок-классика раскроется по-новому. Яркие мелодии и мощные ритмы Metallica зазвучат в симфоническом исполнении, раскрывая всю глубину и силу этой музыки.

Приглашаем вас на концерт, чтобы погрузиться в мир рока вместе с оркестром CAGMO!

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Список композиций

1.
Metallica - One
7:30
2.
Metallica - Whiskey in a Jar
5:04
3.
Metallica - No Leaf Clover
5:45
4.
Metallica - Mama Said
5:19
5.
Metallica - Bleeding Me
8:20
6.
Metallica feat. Marianne Faithfull - The Memory Remains
4:40
7.
Metallica - Welcome Home (Sanitarium)
6:30
8.
Metallica - The Unforgiven
6:30
9.
Metallica - Enter Sandman
5:30
10.
Metallica - Fade To Black
7:00
11.
Metallica - Until It Sleeps
4:30
12.
Metallica - Nothing Else Matters
6:30
13.
Metallica - The Unforgiven II
6:36
13 Композиций ~ 95 Минут
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