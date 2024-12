Оркестр CAGMO представляет новую программу — «Симфония Металлика при свечах».

Под мягким светом сотен свечей прозвучат уникальные симфонические аранжировки легендарных хитов Metallica, включая такие композиции, как: The Unforgiven, Enter Sandman, Nothing Else Matters, One, No Leaf Clover, Mama Said, Bleeding Me, The Memory Remains, Welcome Home (Sanitarium), Fade To Black и Until It Sleeps.

Магия живых инструментов и атмосферное свечение создадут незабываемую атмосферу, в которой рок-классика раскроется по-новому. Яркие мелодии и мощные ритмы Metallica зазвучат в симфоническом исполнении, раскрывая всю глубину и силу этой музыки.

Приглашаем вас на концерт, чтобы погрузиться в мир рока вместе с оркестром CAGMO!