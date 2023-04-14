Оркестр CAGMO

Инструметаллика: Симфония Металлика

НовосибирскДКЖ Новосибирск
14.04
19:00Fr
Мероприятие
прошло
Включить
Расписание концертов
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO Rock Orchestra представляет концертную программу по мотивам творчества одной из самых ярких групп в мировой истории рока.

Metallica – легендарная группа, покорившая своим фирменным стилем не одно поколение слушателей. Суровые темпы ранних времен, брутальность звучания и мелодичность, сложные смыслы и живые эмоции обрели новое прочтение в исполнении CAGMO Rock Orchestra. Сочетание симфонического звучания с яркими мотивами и экспрессией «металлических» композиций, найдет отклик в сердце каждого, кто знаком с творчеством группы.

«Инструметаллика: Симфония Металлика» – это уникальная возможность ощутить энергетику легендарной рок-группы в исполнении камерного симфонического оркестра.

В программе концерта любимые и бессмертные хиты в оригинальных симфонических аранжировках: Nothing Else Matters, The Unforgiven, Enter Sandman и многие другие.

Список композиций

1.
Metallica - One
7:30
2.
Metallica - No Leaf Clover
5:45
3.
Metallica - Mama Said
5:19
4.
Metallica - Bleeding Me
8:20
5.
Metallica feat. Marianne Faithfull - The Memory Remains
4:40
6.
Metallica - Welcome Home (Sanitarium)
6:30
7.
Metallica - The Unforgiven
6:30
8.
Metallica - Enter Sandman
5:30
9.
Metallica - Fade To Black
7:00
10.
Metallica - Until It Sleeps
4:30
11.
Metallica - Nothing Else Matters
6:30
11 Композиций ~ 80 Минут

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402