Оркестр CAGMO

Симфония Миядзаки

Санкт-ПетербургКолизей Арена
05.07
19:00Fr
"Симфония Миядзаки концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Санкт-Петербург
Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу по саундтрекам к фильмам гения японской анимации – «Симфония Миядзаки».

Работы Хаяо Миядзаки стали классикой анимационного кинематографа. Его особенный узнаваемый стиль складывается из ярких образов, символов и деталей, неотъемлемой частью которых является проникновенная музыка японского композитора Дзё Хисаиси.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат саундтреки из самых ярких работ режиссера. Уникальные аранжировки композиций позволят заново прочувствовать глубину и эстетику знаменитых японских шедевров. Завораживающие мелодии и оркестровые переливы оживят в памяти сюжеты картин с детства знакомые каждому.

«Симфония Миядзаки» для струнного оркестра, фортепиано и флейты – это возможность отправиться в сказочное музыкальное путешествие по мультипликационной вселенной великого режиссера вместе с CAGMO!

В программе концерта саундтреки из фильмов: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Мальчик и птица», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо», «Ведьмина служба доставки», «Ветер Крепчает», «Порко Россо», «Небесный замок Лапута».

Билеты

Список композиций

1.
The Great Collapse
1:48
2.
One Summer's
4:02
3.
Merry-Go-Round of Life
5:11
4.
Ashitaka and San
3:11
5.
The Legend of Ashitaka
3:56
6.
Kiki's Delivery Service
4:28
7.
Ponyo on the Cliff by the Sea
2:49
8.
Castle in the Sky
6:30
9.
Madness
4:13
10.
The Wind Rises
3:39
11.
Nahoko
2:53
12.
Symphonic Poem Nausicaa
8:02
13.
Reprise
4:45
14.
Kaze No Toorimichi
3:16
14 Композиций ~ 65 Минут
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