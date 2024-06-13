CAGMO представляет концертную программу по саундтрекам к фильмам гения японской анимации – «Симфония Миядзаки».

Работы Хаяо Миядзаки стали классикой анимационного кинематографа. Его особенный узнаваемый стиль складывается из ярких образов, символов и деталей, неотъемлемой частью которых является проникновенная музыка японского композитора Дзё Хисаиси.

В исполнении оркестра CAGMO прозвучат саундтреки из самых ярких работ режиссера. Уникальные аранжировки композиций позволят заново прочувствовать глубину и эстетику знаменитых японских шедевров. Завораживающие мелодии и оркестровые переливы оживят в памяти сюжеты картин с детства знакомые каждому.

«Симфония Миядзаки» для струнного оркестра, фортепиано и флейты – это возможность отправиться в сказочное музыкальное путешествие по мультипликационной вселенной великого режиссера вместе с CAGMO!

В программе концерта саундтреки из фильмов: «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Мой сосед Тоторо», «Мальчик и птица», «Навсикая из долины ветров», «Принцесса Мононоке», «Рыбка Поньо», «Ведьмина служба доставки», «Ветер Крепчает», «Порко Россо», «Небесный замок Лапута».