Оркестр CAGMO

Симфония Майнкрафт

МоскваКЗ «Москва» (Остров Мечты)
11.09
20:00Th
"Симфония Майнкрафт концерт в исполнении undefined Оркестра CAGMOв Москва

фанмит

фотозона

подарки

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Майнкрафт» в исполнении симфонического оркестра.

Приглашаем вас на сходку фанатов культовой игры Minecraft! Вас ждут: любимые треки в исполнении оркестра, уникальная фотозона, подарки для зрителей и атмосфера, объединяющая игроков всех возрастов.

В программе — ностальгические композиции из игры в оркестровых аранжировках, которые позволят окунуться в умиротворяющую атмосферу мира Minecraft. В треклист вошли самые значимые треки таких авторов, как C418 и Lena Raine.

Ждём вас на концерте оркестра CAGMO «Симфония Майнкрафт» — подарите себе возможность услышать любимые мелодии в живом исполнении!

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Список композиций

1.
Minecraft
4:20
2.
Beginning
1:42
3.
Subwoofer Lullaby
3:29
4.
Wet hands
1:29
5.
Moog City
2:39
6.
Cat
3:06
7.
Haggstrom
3:08
8.
Dry Hands
1:07
9.
Living Mice
2:43
10.
Mice On Venus
4:42
11.
Sweden
3:13
12.
Strad
3:08
13.
Danny
4:01
14.
Aria Math
5:09
15.
Chirp
3:07
16.
Infinite Amethyst
4:32
17.
Otherside
3:16
18.
Taswell
6:16
19.
Alpha
10:02
20.
Creator
2:57
20 Композиций ~ 75 Минут
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