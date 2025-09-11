CAGMO представляет новую концертную программу — «Симфония Майнкрафт» в исполнении симфонического оркестра.

Приглашаем вас на сходку фанатов культовой игры Minecraft! Вас ждут: любимые треки в исполнении оркестра, уникальная фотозона, подарки для зрителей и атмосфера, объединяющая игроков всех возрастов.

В программе — ностальгические композиции из игры в оркестровых аранжировках, которые позволят окунуться в умиротворяющую атмосферу мира Minecraft. В треклист вошли самые значимые треки таких авторов, как C418 и Lena Raine.

Ждём вас на концерте оркестра CAGMO «Симфония Майнкрафт» — подарите себе возможность услышать любимые мелодии в живом исполнении!