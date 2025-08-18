Камерный состав CAGMO представляет уникальную концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах», основанную на творчестве легендарной рок-группы.

С Linkin Park знакомы даже те, кто не является поклонником жанра рок-музыки. Экспериментальное звучание и глубокие смыслы песен стали отражением эмоций миллионов слушателей по всему миру. Скоропостижный уход солиста Честера Беннингтона оставил глубокий след в сердце каждого поклонника группы.

В память о кумире CAGMO представляет концертную программу «Симфония Линкин Парк при свечах». Новое прочтение любимых хитов в уникальных оркестровых аранжировках вызовет чувство ностальгии по прошедшему, но незабытому музыкальному пути группы и солиста Честера Беннингтона.

В программе концерта: Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и многие другие значимые композиции.

«Симфония Линкин Парк при свечах» в исполнении фортепиано, струнных, флейты и ударных – это настоящий подарок для всех, кто хранит теплые воспоминания и скучает по одной из самых значимых рок-групп нулевых.