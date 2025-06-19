CAGMO представляет концертную программу для фортепиано, посвящённую лучшим произведениям гениального итальянского композитора – «Людовико Эйнауди Соло Фортепиано при свечах».

Сольный фортепианный концерт — это совершенно особый опыт, когда всё внимание сосредоточено на каждом звуке, каждом прикосновении к клавишам. Это откровенный диалог — один на один, между музыкантом и слушателем.

Людовико Эйнауди — выдающийся итальянский композитор и пианист, чьё имя стало неотъемлемой частью современной классической сцены. Всемирную известность он получил благодаря саундтреку к фильму «1+1», и сегодня Эйнауди признан одним из самых популярных композиторов нашего времени.

В исполнении солиста CAGMO, Андрея Алейникова, прозвучат самые значимые произведения Людовико Эйнауди для фортепиано. Чувственное и искреннее исполнение, максимально близкое к манере самого Эйнауди, передаст всю глубину и эмоциональную силу музыки композитора.

Атмосферу концерта подчеркнёт мерцание нескольких тысяч свечей.