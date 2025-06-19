Солист оркестра CAGMO

Людовико Эйнауди Соло Фортепиано при свечах

ЛипецкОбластной центр культуры, народного творчества и кино
07.08
19:00Th
Включить

солист CAGMO

фортепиано

тысячи свечей

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет концертную программу для фортепиано, посвящённую лучшим произведениям гениального итальянского композитора – «Людовико Эйнауди Соло Фортепиано при свечах».

Сольный фортепианный концерт — это совершенно особый опыт, когда всё внимание сосредоточено на каждом звуке, каждом прикосновении к клавишам. Это откровенный диалог — один на один, между музыкантом и слушателем.

Людовико Эйнауди — выдающийся итальянский композитор и пианист, чьё имя стало неотъемлемой частью современной классической сцены. Всемирную известность он получил благодаря саундтреку к фильму «1+1», и сегодня Эйнауди признан одним из самых популярных композиторов нашего времени.

В исполнении солиста CAGMO, Андрея Алейникова, прозвучат самые значимые произведения Людовико Эйнауди для фортепиано. Чувственное и искреннее исполнение, максимально близкое к манере самого Эйнауди, передаст всю глубину и эмоциональную силу музыки композитора.

Атмосферу концерта подчеркнёт мерцание нескольких тысяч свечей.

Билеты

Список композиций

1.
Wind Song
3:19
2.
Swordfish
3:38
3.
Melodia Africana III
4:19
4.
Inizio
3:26
5.
Birdsong
6:28
6.
Solo (Nightbook)
6:37
7.
Oltremare
5:04
8.
Nuvole Bianche
5:58
9.
Monday
5:55
10.
Divenire
6:40
11.
Ora
7:10
12.
Una Mattina
3:23
13.
Fly
4:12
14.
Experience
5:14
15.
Berlin Song
4:24
15 Композиций ~ 80 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10 стр. 2 , помещ. 5н

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402