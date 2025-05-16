Оркестр Неоклассика

Рекомпоузы Людовико Эйнауди при свечах

ВологдаДК ЗАО ВПЗ
28.06
19:00Sa
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Билеты
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

«Я слышу изысканные аранжировки моей музыки в исполнении очень хороших музыкантов. Это прекрасный проект, в который вложено много усилий».

- Людовико Эйнауди


В основу этого оригинального проекта по музыке Людовико Эйнауди положен более чем десятилетний опыт взаимодействия с композитором. Проект «Ludovico Einaudi Re-composed» стартовал в 2020 году и был призван деконструировать творчество великого маэстро с целью пересобрать его в новом изысканном виде, дополнив оригинальные идеи автора филигранными вкраплениями, виртуозными пассажами, а местами полностью переосмыслив моноинструментальную структуру произведений, развивая оригинальные темы фортепиано с использованием новых струнных партий. Всего за 4 года было написано более 40 новых версий произведений, а выбрано для живой программы только 15. Получившийся результат был высоко оценен самим Людовико Эйнауди, отметившим не только качество и оригинальность аранжировок, но и высокий уровень исполнения его музыки. Программа исполняется составом из 9 струнных и фортепиано в окружении сотен свечей.

Билеты

Список композиций

1.
Elements
7:08
2.
Experience
6:13
3.
Fly
4:46
4.
Night
5:03
5.
Nuvole Bianche
5:12
6.
Ora
7:32
7.
Punta Bianca
4:12
8.
Run
4:52
9.
Swordfish
3:34
10.
Tu Sei
7:12
11.
Una Mattina
3:56
12.
Nightbook
5:28
13.
Choros
6:40
14.
Berlin Song
4:24
15.
Monday
5:55
15 Композиций ~ 90 Минут
Билеты

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