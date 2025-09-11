Солисты оркестра CAGMO

Людовико Эйнауди Концерт солистов CAGMO при свечах

ВладивостокПриморская краевая филармония
16.10
19:00Th
Включить

Наизусть

Солисты

при свечах

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклиствидеосоставплощадка

О программе

Людовико Эйнауди — самый востребованный композитор современности и наш старый друг, гастроли которого мы организовывали начиная с 2012 года.

В исполнении первых номеров оркестра CAGMO прозвучат произведения гениального композитора, многие из которых ранее существовали только в формате соло фортепиано. Теперь они обрели новую жизнь благодаря оригинальным аранжировкам, дополненным струнными партиями.

Каждая мелодия зазвучит по-новому, создавая уникальную атмосферу, наполненную мягким светом свечей. Исполняя произведения наизусть, солисты оркестра CAGMO придают им особую чувственность и глубину.

Откройте для себя магию музыки Людовико Эйнауди в виртуозном исполнении солистов оркестра CAGMO.

Билеты

Список композиций

1.
Experience
5:15
2.
Fly
4:41
3.
Nuvole Bianche
5:58
4.
Swordfish
3:38
5.
Walk
3:28
6.
Petricor
6:35
7.
Ora
7:53
8.
Monday
5:55
9.
Underwood
4:13
10.
Andare
6:57
11.
Tu Sei
6:35
11 Композиций ~ 62 Минуты
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10 стр. 2 , помещ. 5н

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402