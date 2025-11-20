афишаРейтинг
9.3
Оркестр CAGMO

Симфония Линейдж 2

МоскваКЦ ЗИЛ
20.11
19:00Th
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большой состав

с хором

юбилей

Скоро повышение цены
Билеты
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет симфоническую программу по мотивам легендарной игры - «Симфония Линейдж 2».

За 20 лет существования Lineage 2 несколько поколений игроков по всему миру навсегда сохранили невероятный саундтрек игры в своих сердцах. В исполнении большого состава оркестра и хора CAGMO прозвучат уже полюбившиеся эпические произведения виртуальных королевств Адена и Грации. Уникальное звучание композиций передаст настроение каждой локации и погрузит в сказочную атмосферу всех поклонников культовой MMORPG. Зрителей ждет увлекательное музыкальное путешествие по фэнтезийным мирам, полное завораживающей этники.

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Список композиций

1.
Gludio City
2:02
2.
Dwarf Town
0:33
3.
Dark Elf Dungeon
2:00
4.
Dark Elf Town
2:03
5.
Discover Treasure
2:00
6.
Oren Town
2:03
7.
Battle 3
2:03
8.
Oren Hunter's Town
2:14
9.
Battle Victory
1:30
10.
Aden City
2:08
11.
Heine
2:00
12.
Kamael Village (Mourn the Death of a Comrade)
1:37
13.
Town of Giran
2:08
14.
Mysterious Strings
2:00
15.
Call of Destiny
2:37
16.
Tower of Oman
2:05
17.
Unicorn's Rest
1:59
18.
Shepard's Flute
2:06
19.
Chronicle 1 Trailer
2:49
20.
After the Storm
3:06
21.
Hall of Mists
3:12
22.
Gathering Armies
2:13
23.
Finale
0:15
24.
Apocalyptic Divine Evil
2:08
25.
Counter Attack
2:11
26.
Final Crisis
1:55
26 Композиций ~ 75 Минут
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