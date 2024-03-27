CAGMO представляет симфоническую программу по мотивам легендарной игры - «Симфония Линейдж 2».

За 20 лет существования Lineage 2 несколько поколений игроков по всему миру навсегда сохранили невероятный саундтрек игры в своих сердцах. В исполнении большого состава оркестра и хора CAGMO прозвучат уже полюбившиеся эпические произведения виртуальных королевств Адена и Грации. Уникальное звучание композиций передаст настроение каждой локации и погрузит в сказочную атмосферу всех поклонников культовой MMORPG. Зрителей ждет увлекательное музыкальное путешествие по фэнтезийным мирам, полное завораживающей этники.