Оркестр CAGMO

Симфония Линейдж 2

МоскваДом Кино
24.03
19:00Su
Мероприятие
прошло
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Следующий концерт
25.12
ОписаниеТреклистплощадка

О программе

CAGMO представляет симфоническую программу по мотивам легендарной игры - «Симфония Линейдж 2».

За 20 лет существования Lineage 2 несколько поколений игроков по всему миру навсегда сохранили невероятный саундтрек игры в своих сердцах. В исполнении большого состава оркестра и хора CAGMO прозвучат уже полюбившиеся эпические произведения виртуальных королевств Адена и Грации. Уникальное звучание композиций передаст настроение каждой локации и погрузит в сказочную атмосферу всех поклонников культовой MMORPG. Зрителей ждет увлекательное музыкальное путешествие по фэнтезийным мирам, полное завораживающей этники.

Список композиций

1.
Gludio City
X:XX Мин
2.
Dwarf Town
X:XX Мин
3.
Dark Elf Dungeon
X:XX Мин
4.
Dark Elf Town
X:XX Мин
5.
Discover Treasure
X:XX Мин
6.
Oren Town
X:XX Мин
7.
Battle 3
X:XX Мин
8.
Oren Hunter's Town
X:XX Мин
9.
Battle Victory
X:XX Мин
10.
Aden City
X:XX Мин
11.
Water City
X:XX Мин
12.
Town of Giran
X:XX Мин
13.
Mysterious Strings
X:XX Мин
14.
Call of Destiny
X:XX Мин
15.
Tower of Oman
X:XX Мин
16.
Unicorn's Rest
X:XX Мин
17.
Shepard's Flute
X:XX Мин
18.
Chronicle 1 Trailer
X:XX Мин
19.
After the Storm
X:XX Мин
20.
Hall of Mists
X:XX Мин
21.
Gathering Armies
X:XX Мин
22.
Finale
X:XX Мин
23.
Apocalyptic Divine Evil
X:XX Мин
24.
Counter Attack
X:XX Мин
25.
Final Crisis
X:XX Мин
25 Композиций ~ 75 Минут

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