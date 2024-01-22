афишаРейтинг
9.4
Оркестр CAGMO

K-Pop Symphony: Love & Dreams

УфаБашкирская государственная филармония имени Х. Ахметова
14.04
19:00Su
Мероприятие
прошло
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О программе

Концертная программа K-pop Symphony: Love & Dreams по творчеству самых популярных K-Pop групп современности при участии знаменитого корейского пианиста и композитора Шин Джихо.

Первая программа K-Pop Symphony: Love & Dreams – это попурри из ярких K-Pop композиций, которое погрузит в очаровательный мир любви и поддержки, собранный из фрагментов одной общей мечты. В программе концерта авторские аранжировки любимых песен BTS, BLACKPINK, STRAY KIDS, ENHYPEN, (G)I-DLE, TWICE, EXO, TXT, NEWJEANS, GOT7, RED VELVET, IVE, SEVENTEEN.

Премьера концертной программы в Уфе пройдёт при участии солиста CAGMO Idol Orchestra, знаменитого корейского пианиста и композитора Шин Джихо, прославившегося виртуозной игрой на фортепиано, участием в южнокорейских шоу, дорамах и сотрудничеством с популярными айдолами.

Список композиций

1.
TWICE - What is Love
3:28
2.
ENHYPEN - Bite Me
1:13
3.
ENHYPEN - FEVER
1:58
4.
NEWJEANS - OMG
2:31
5.
NEWJEANS - Ditto
1:55
6.
EXO - Love Shot
2:12
7.
EXO - The Eve
1:12
8.
EXO - Call Me Baby
1:29
9.
GOT7 - Just Right
1:29
10.
GOT7 - You Calling My Name
2:10
11.
BLACKPINK - Kill This Love
2:08
12.
BLACKPINK - STAY
2:00
13.
BLACKPINK - How You Like That
3:01
14.
STRAY KIDS - CASE 143
2:02
15.
STRAY KIDS - Hellevator
1:40
16.
STRAY KIDS - Red Lights
1:34
17.
STRAY KIDS - S-Class
3:31
18.
(G) I-DLE - Nude
1:58
19.
(G) I-DLE - Queencard
1:41
20.
TXT - Runaway
1:22
21.
TXT - 0X1=LOVESONG
1:26
22.
SEVENTEEN - Super
2:86
23.
BTS - Dynamite
2:27
24.
BTS feat. Halsey - Boy With Luv
1:36
25.
BTS - FAKE LOVE
4:55
26.
BTS - Blood Sweat & Tears
2:27
27.
Jung Kook (feat. Latto) - Seven
3:04
27 Композиций ~ 70 Минут

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