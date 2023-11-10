CAGMO K-Pop Symphony – это серия концертных программ, соединяющих два мира музыки, которые подарят возможность услышать песни любимых айдолов в уникальных симфонических аранжировках. Инструментальные версии песен в исполнении струнного оркестра, фортепиано и ударных объединили атмосферу и энергию K-Pop с утонченным звучанием современной классической музыки.

Первая программа K-Pop Symphony: Love & Dreams – это попурри из ярких K-Pop композиций, которое погрузит в очаровательный мир любви и поддержки, собранный из фрагментов одной общей мечты. В программе концерта авторские аранжировки любимых песен BTS, BLACKPINK, STRAY KIDS, ENHYPEN, (G)I-DLE, TWICE, EXO, TXT, NEWJEANS, GOT7, RED VELVET, IVE, SEVENTEEN.

Концерты K-Pop Symphony: Love & Dreams в Москве, Санкт-Петербурге, Саратове, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Уфе и Краснодаре пройдут при участии солиста CAGMO, известного корейского пианиста и композитора Шин Джихо, прославившегося виртуозной игрой на фортепиано, участием в южнокорейских шоу, дорамах и сотрудничеством с популярными айдолами.