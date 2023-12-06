Концертная программа K-pop Symphony: Love & Dreams по творчеству самых популярных K-Pop групп современности при участии знаменитого корейского пианиста и композитора Шин Джихо.

Первая программа K-Pop Symphony: Love & Dreams – это попурри из ярких K-Pop композиций, которое погрузит в очаровательный мир любви и поддержки, собранный из фрагментов одной общей мечты. В программе концерта авторские аранжировки любимых песен BTS, BLACKPINK, STRAY KIDS, ENHYPEN, (G)I-DLE, TWICE, EXO, TXT, NEWJEANS, GOT7, RED VELVET, IVE, SEVENTEEN.

Премьера концертной программы в Краснодаре пройдёт при участии солиста CAGMO Idol Orchestra, знаменитого корейского пианиста и композитора Шин Джихо, прославившегося виртуозной игрой на фортепиано, участием в южнокорейских шоу, дорамах и сотрудничеством с популярными айдолами.