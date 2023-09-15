афишаРейтинг
8.8
Оркестр CAGMO

Официальное шоуСимфония Король и Шут Часть 2

Санкт-ПетербургДК им. Ленсовета
26.10
19:00Th
Мероприятие
прошло
Включить
Следующий концерт
17.09
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.

На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.

Оркестр CAGMO подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.

В программу концерта входят песни: «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Список композиций

1.
Смельчак и ветер
3:00
2.
Гробовщик
3:55
3.
Два друга и разбойники
2:14
4.
Отец и маски
3:03
5.
Отражение
5:32
6.
Ведьма и Осел
2:55
7.
Садовник
3:41
8.
Наблюдатель
4:42
9.
Внезапная голова
2:24
10.
Невеста палача
4:20
11.
Забытые ботинки
2:46
12.
Защитники
3:21
13.
Ответ - лютая месть!
3:47
14.
Прыгну со скалы
3:10
15.
Лесник
3:11
16.
Медведь
3:31
17.
Проклятый старый дом
4:17
17 Композиций ~ 65 Минут

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123001, город Москва, ул Спиридоновка, д. 9

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402