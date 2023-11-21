CAGMO представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.

На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.

Оркестр CAGMO подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.

В программу концерта входят песни: «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.