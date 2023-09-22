афишаРейтинг
8.8
Оркестр CAGMO

Официальное шоуСимфония Король и Шут Часть 1

БрянскККЗ Дружба (Филармония)
08.12
19:00Fr
Мероприятие
прошло
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Следующий концерт
18.10
ОписаниеТреклиствидеоплощадка

О программе

CAGMO представляет уникальную возможность услышать фантастические баллады легендарной панк-рок группы в исполнении струнного оркестра и хора.

На творчестве группы «Король и Шут» выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.

Оркестр CAGMO подарит всем поклонникам «Короля и Шута» возможность услышать любимые хиты в новом прочтении: в исполнении струнного оркестра и хора. Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.

В программу концерта входят песни: «Кукла колдуна», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики» и другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Список композиций

1.
Два вора и монета
2:16
2.
Дурак и молния
1:54
3.
Охотник
2:36
4.
Марионетки
3:36
5.
Рогатый
3:15
6.
Любовь и пропеллер
2:55
7.
Валет и Дама
3:31
8.
Ели мясо мужики
2:14
9.
Тяни!
2:53
10.
Бедняжка
4:07
11.
Джокер
3:16
12.
Фокусник
3:33
13.
Киногерой
3:35
14.
Помнят с горечью древляне
3:53
15.
Сапоги мертвеца
2:30
16.
Кукла Колдуна
3:28
17.
Воспоминания о былой любви
4:54
18.
Танец злобного гения
3:56
18 Композиций ~ 65 Минут

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