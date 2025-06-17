CAGMO представляет новую объединенную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.

Юбилейный концерт «Симфония Король и Шут» пройдёт на сцене знаменитого Кремлёвского Дворца — одной из главных концертных площадок страны. Перед зрителями выступит большой состав оркестра и хора CAGMO в окружении масштабных декораций, вдохновлённых сюжетами песен легендарной группы.

В фойе Кремлевского Дворца будет работать тематическая фотозона, где гости смогут сделать памятные снимки в антураже, навеянном образами и историями из культовых композиций Короля и Шута.

Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.

В программу концерта войдут все песни из предыдущих двух программ, включая: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.