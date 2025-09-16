афишаРейтинг
8.8
Оркестр CAGMO

Официальное шоу Симфония Король и Шут Двойной концерт

КраснодарДК ЖД Краснодар
25.11
19:00Tu
Включить

32 песни

с хором

популярное

Скоро повышение цены
Билеты
ПОСЕТИЛО 500 000+
ОписаниеТреклист альбомвидеосоставплощадка

О программе

CAGMO представляет новую объединенную программу, дающую уникальную возможность услышать сразу все фантастические баллады легендарной панк-рок группы «Король и Шут» в исполнении струнного оркестра и хора.

Оркестровое звучание композиций оживит фантастические сюжеты песен и позволит окунуться в атмосферу «страшных сказок» и лирических баллад.

В программу концерта входят все песни из предыдущих двух программ, включая «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Танец злобного гения», «Ели мясо мужики», «Лесник», «Прыгну со скалы», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты, ставшие классикой русского рока.

Билеты

Список композиций

1 акт

1.
Два вора и монета
2:16
2.
Любовь и пропеллер
2:55
3.
Дурак и молния
1:54
4.
Охотник
2:36
5.
Рогатый
3:15
6.
Отражение
5:32
7.
Валет и дама
3:31
8.
Ели мясо мужики
2:06
9.
Тяни!
2:53
10.
Джокер
3:16
11.
Фокусник
3:33
12.
Помнят с горечью древляне
3:53
13.
Сапоги мертвеца
2:29
14.
Кукла колдуна
3:24
15.
Воспоминания о былой любви
4:54
16.
Танец злобного гения
3:56
16 Композиций ~ 55 Минут

2 акт

1.
Марионетки
3:36
2.
Смельчак и ветер
3:00
3.
Гробовщик
3:55
4.
Два друга и разбойники
2:12
5.
Отец и маски
3:04
6.
Ведьма и Осёл
2:58
7.
Садовник
3:42
8.
Внезапная голова
2:24
9.
Невеста палача
4:25
10.
Забытые ботинки
2:46
11.
Защитники
3:21
12.
Ответ - Лютая месть!
3:46
13.
Прыгну со скалы
3:10
14.
Лесник
3:11
15.
Медведь
3:31
16.
Проклятый старый дом
4:17
16 Композиций ~ 55 Минут
32 Композиции110 Минут
Билеты

Похожие концерты

ГлавнаяКонцертыПрограммыГородаПлощадкиМузыкаНовости
Альманах композиторовО неоклассикеОб Оркестре НеоклассикаКонтактыСлужба поддержкиCovid-19
Неоклассика

ООО "НЕОКЛАССИКА"

123112, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный Округ Пресненский, наб Пресненская, д. 10 стр. 2 , помещ. 5н

ИНН: 7707425804

ОГРН: 1197746050402