CAGMO представляет концертную программу по одному из самых невероятных аниме в истории – «Симфония JoJo's Bizarre Adventure».

Самобытный стиль мира JoJo невозможно спутать ни с чем другим. Многовековая история семейства Джостаров и их противостояние с главным антагонистом Дио Брандо поражает оригинальным сюжетом, юмором, эпичными битвами и атмосферным саундтреком.

В исполнении оркестра и хора CAGMO прозвучат самые яркие темы JoJo's Bizarre Adventure, отражающие оригинальное настроение каждого сезона. Авторские аранжировки композиций погрузят в атмосферу таинственных приключений и волнительных сражений, позволив заново прочувствовать удивительные сюжетные повороты.

Концертная программа «Симфония JoJo's Bizarre Adventure» для струнного оркестра, фортепиано и хора подарит возможность стать частью невероятного и безумного мира JoJo. Поразительную динамику битв и драйвовое звучание тем главных героев подчеркнут электро и бас-гитары, саксофон и ритмичные ударные.

To Be Continued…