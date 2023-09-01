CAGMO, создавший популярную концертную программу «Симфония Король и Шут», представляет альтернативную версию программы по творчеству главной панк-рок группы 2000х. «Инструментальный Король и Шут» без участия хора – это возможность насладиться глубоким мелодическим звучанием композиций в исполнении камерного состава оркестра.

На творчестве группы Король и Шут выросло целое поколение русского хоррор-панка. Созданный ими уникальный стиль стал особенным вкладом в развитие целой культуры. Загадочно-зловещие сюжеты и необычное звучание нашли отклик среди слушателей нового поколения, сделав группу настоящим бессмертным феноменом российского панк-рока.

В год 35-летия группы и 10-летия со дня смерти ее основателя, легендарного Михаила «Горшка» Горшенева, CAGMO представляет уникальную концертную программу «Инструментальный Король и Шут». В исполнении фортепиано, ударных и струнных легендарные хиты обретают новое звучание, погружающее в атмосферу сказочных фэнтези-сюжетов. Инструментальные версии самых значимых композиций сохраняют энергетику и панковский драйв «народной» рок-группы, заставляя сердца слушателей сжиматься от ностальгии и восторга.

В программе концерта: «Кукла колдуна», «Дурак и молния», «Проклятый старый дом» и многие другие хиты.